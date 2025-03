Lanazione.it - Ragazzina di 14 anni stuprata durante la festa al fiume: condannato un giovane

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 10 marzo 2025 – Una serata a base di tanto alcol e forse anche qualche altro elemento capace di abbattere le difesa di unache, al tempo della violenza subìta, aveva appena 14. I due ragazzi, un ventenne e l’altro di 17, presenti allal’avevano portata in un luogo appartato per poi abusare di lei. Molestie alle studentesse. Patteggiamento negato al collaboratore scolastico La brutta vicenda si è in parte conclusa in Tribunale a Spezia con la sentenza di condanna a 6di carcere emessa dal gip Marinella Acerbi nei confronti di un ventenne di origine domenicana mentre sulla posizione dell’amico sta procedendo il Tribunale dei minori di Genova. La traumatica esperienza che ha profondamente turbato laaccadde nell’estate del 2022unaorganizzata in un terreno all’interno dell’area fluviale del Comune di Arcola alla quale presero parte tantissimi giovani provenienti da diverse località.