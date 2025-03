Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Il Napoli è una squadra ambiziosa, ieri ha gestito la gara in maniera perfetta

Amoruso, Baiano, De Maggio, Stendardo, Calvarese e Rampulla sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kissper parlare deled altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Lorenzo Amoruso, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a, in diretta su Kiss Kiss:“Gilmour e McTominay? Sin dal primo giorno che arrivai in Scozia da calciatore, dal punto di vista del sacrificio e dell’impegno pensai che gli scozzesi siano sempre stati i numeri uno. Con l’evoluzione calcistica gli scozzesi son cresciuti molto tatticamente e tecnicamente. Infortunio di Anguissa? Serviva un qualcosa di diverso per dare la possibilità a Gilmour di dimostrare il suo valore perchè per un allenatore non è facile cambiare certi equilibri.