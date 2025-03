Zon.it - “Racconti di Donne”: a Fisciano la terza edizione dell’evento dedicato all’universo femminile

– Un appuntamento imperdibile per celebrare il ruolo e le storie delle. Oggi, lunedì 10 marzo 2025, alle ore 17:00, presso il Palazzo di Città di, si terrà ladi “di”, un eventoalla valorizzazione della figurain diversi ambiti della società.Organizzato con il patrocinio della Città die la collaborazione della Pro Loco Fiscianese e diSviluppo, l’incontro si svolgerà nell’Aula Consiliare “G. Sessa” in Piazza Gaetano Sessa.Un parterre di ospiti di rilievoL’evento vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di, Vincenzo Sessa, per poi lasciare spazio agli interventi di illustri personalità del mondo accademico, artistico, giornalistico e imprenditoriale.Interverranno:Anna Autuori, fotografa e docente di audiovisivo e multimedialeAnna Bisogno, professore universitario, giornalista e scrittriceSusy Gambardella, imprenditrice e responsabile finanziario di BioplastMichela Masucci, psicologa e psicoterapeuta – “Differenza Donna”Antonella Napoli, giornalista e reporter di guerraOlimpia Fuina Orioli, scrittriceCristina Tafuri, docente di Storia dell’Arte e critica d’arteLucia Vicinanza, Avvocato di SalernoA coordinare l’iniziativa saranno Maria Grazia Farina, vicesindaco di, e Maria Grazia Vitale, consigliera comunale.