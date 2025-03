Qui Feyenoord Van Persie | Crediamo al miracolo possiamo eliminare l’Inter

Leggi su Ilnerazzurro.it

A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio di Inter-, la squadra olandese è sbarcata in Italia e ha effettuato il sopralluogo sul terreno di gioco del Meazza, seguendo il protocollo UEFA. Subito dopo, spazio alla consueta conferenza stampa, con protagonista l’allenatore ed ex attaccante Robin Van, che ha condiviso le sue sensazioni alla vigilia della sfida.Fiducia e determinazione“Questo è il bello dello sport: c’è sempre speranza, anche quando sembra minima. Sappiamo che sarà difficile, ma non impossibile. Paixao? Peccato non averlo con noi, ha avuto un problema in allenamento. Non sembra un infortunio grave, ma valuteremo nei prossimi giorni.”Possibilità di ribaltare il risultato?“Nel calcio tutto è possibile. Ho visto squadre sorprendere rispetto ai pronostici. Anche controavremo delle occasioni, dobbiamo essere forti e sfruttarle.