Gqitalia.it - Quella tra Valentino e Vans non è certo una collaborazione da poco

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Authentic è unache potrebbe avere sorpreso alcuni spettatori della Fashion Week di Parigi, anche se in realtà non c'è motivo di stupirsi.ha presentato la sua collezione autunno/inverno 2025 (intitolata Le Méta Théâtre Des Intimité, ovvero “Il Meta Teatro dell'Intimità”). Ambientata in uno spogliatoio completo di lavandini, armadietti e piastrelle tutte tinte di rosso, i modelli indossavano abiti di ispirazione anni '70, completi ricchi di decorazioni e gli accessori tipici del direttore creativo Alessandro Michele.C'era tutto quanto ci si aspetta dal designer: un look profondamente retrò e decisamente eccessivo.