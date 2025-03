Robadadonne.it - Quel “signora, ha goduto?” quando 5 uomini stuprarono Franca Rame

Per una donna vittima di violenza sessuale raccontare la propria esperienza non è facile; troppi sentimenti, emozioni contrastanti, si agitano in lei, dalla vergogna di ciò che ha subito all’angoscia lacerante di rivivere, attraverso le parole e il racconto, quegli attimi terribili.Eppure,ha trovato, dentro di sé e grazie al compagno di una vita, Dario Fo, la forza e il coraggio non solo per denunciare e parlare dell’orribile stupro di gruppo subito, ma persino per costruirci sopra un monologo teatrale, che ancora oggi fa venire la pelle d’oca. Forse perché, lontana nel tempo di 52 anni, la vicenda disomiglia in tutto e per tutto alle vicende di tante, troppe donne di oggi, perché le brutalità descritte, le sensazioni provate dalla vittima sono le stesse, identiche, ancora adesso.