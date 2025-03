Quarantacinque milioni per Thuram | l’accordo cambia l’Inter

Leggi su Sportface.it

Nel giro di due anni Marcusha conquistato Simone Inzaghi e. Mezza Europa è sulle sue tracce e nelle ultime ore si è parlato di un accordo da ben 45perre il futuro dell’attaccante. Nella gara contro il Monza ha giocato uno scampolo di venti minuti, sostituendo l’autore del primo gol nerazzurro Marko Arnautovic. L’infortunio alla caviglia lo aveva tenuto lontano dai campi dopo la gara contro la Juventus, ma l’ex attaccante del Gladbach ha ritrovato subito la condizione già contro il Napoli, contro il quale aveva disputato oltre 60 minuti.Nonostante il gol manchi dal 19 gennaio in Serie A, per Marcussono in molti che farebbero carte false pur di averlo in rosa. Il suo ruolo infatti non è solo quello di andare in gol, ma anche di rendersi utile e di sacrificarsi enormemente per la propria squadra, motivo per cui Inzaghi ha trovato un grande feeling con il ragazzo.