Fanpage.it - Quanto costa l’aumento delle bollette di luce e gas e in quali Regioni si paga di più

Negli ultimi mesi, le famiglie italiane in media hanno dovuto spendere 777 perre ledel gas e dell'elettricità. Un aumento del 5,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il picco di spesa si è raggiunto in Emilia-Romagna, mentre le fatture meno 'salate' sono in Toscana.