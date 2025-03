Oasport.it - Quando partono Brignone, Goggia e le azzurre nella prova di discesa a La Thuile: n. di pettorale, orari precisi, tv

Leggi su Oasport.it

Saranno dieci leal via della primacronometrata dellafemminile di La(Italia), valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: martedì 11 marzo l’azione scatterà alle ore 11.00 e saranno 47 le atlete in gara, con 14 Paesi rappresentati.Salvo interruzioni, Marta Bassino col 4 partirà alle 11.06, Sofiacon l’8 alle 11.11, Laura Pirovano col 14 alle 11.19, Federicacol 15 alle 11.20, Nicol Delago col 16 alle 11.22, Elena Curtoni col 23 alle 11.31, Nadia Delago col 27 alle 11.36, Roberta Melesi col 39 alle 11.51, Vicky Bernardi col 43 alle 11.58 ed Asja Zenere col 45 alle 12.02.Per la primacronometrata dellafemminile di La(Italia) della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.