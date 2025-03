Oasport.it - Quando parte Filippo Ganna oggi, cronometro Tirreno-Adriatico 2025: orario esatto, tv, streaming

Ancora poche ore e si alzerà il sipario sulla, iconica corsa giunta alla sua Sessantesima edizione e in programma da lunedì 10 a domenica 16 marzo. C’è grande attesa per la prima tappa: una prova aconnza ed arrivo a Lido di Camaiore, per un percorso rapido dalla lunghezza di 11.5 km. Inutile dire che l’osservato speciale sarà.LA DIRETTA LIVE DELLADELLADALLE 12.45Il corridore in forza alla Ineos Grenadiers sarà nello specifico il terz’ultimo atleta dell’ordine dinza con il pettorale N.71 e comincerà la sua gara alle 15:30 esatte, dieci minuti dopo un altro grande protagonista, Ayuso Pesquera (UAE Team Emirates), che partirà alle 15:20. Altri profili decisamente interessanti come ad esempio Jonathan Milan (Lidl-Trek) disputeranno la propria prova nella primadi gara (13:38 nel caso dell’azzurro).