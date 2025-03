Agi.it - Quando la musica cura. A Bari i 'beep' della terapia intensiva neonatale diventano una dolce melodia

AGI - C'è un momento in cui anche il dolore si trasforma in qualcosa di magico. Un momento in cui le sofferenze quotidiane, le battaglie di piccole creature che lottano per la vita, trovano una voce, una, una sinfonia che racconta non solo la paura ma anche la fiducia nel domani. Ed è proprio in questo intreccio delicato che si realizza la straordinaria unione tra due mondi apparentemente lontani: quelloneonatologia e quello. I medici si trovano quotidianamente a dover affrontare la sfida dire neonati prematuri o con gravi patologie: una battaglia silenziosa, fatta di piccoli cuori che si sforzano di battere, di monitor che emettono suoni incessanti, segnali che possono sembrare minacciosi ma che sono, al contempo, il respiro stessovita. In particolare, grazie alla dottoressa Raffaella Cavallone, neonatologa dipresso l'ospedale “Di Venere” di, quei "" che accompagnano la quotidianità in, allarmi che costantemente misurano il confine tra la vita e la morte, sono diventatitra le mani del pianista e maestro Emanuele Arciuli.