Dilei.it - Quando inizia il Serale di Amici 2025: data, ora e giudici

Tempo di date per i fan sfegatati diche non vedono l’ora che inizi il. L’attesa è quasi finita e presto si potrà godere del momento più emozionante del talent show di Maria De Filippi, quello in cui i ragazzi si giocano tutto per arrivare alla finale e conquistare la vittoria. Ma, a che ora andrà in onda e chi saranno idi questa edizione? Scopriamolo insieme.Laufficiale Dopo mesi di sfide, lezioni intense e confronti accesi tra professori e allievi, finalmente abbiamo una: ildiinizierà ufficialmente il 22 marzo. Come sempre, lo show andrà in onda in prima serata su Canale5, di sabato sera come da tradizione, la collocazione storica più amata dal pubblico.Come ogni anno, ilsegna il passaggio a una fase più spettacolare del programma: i ragazzi si esibiranno su un palco ancora più grande, con scenografie mozzafiato e coreografie capaci di emozionare il pubblico.