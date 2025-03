Puntomagazine.it - Qualiano: scomparso il signor Mario Granata, la famiglia chiede aiuto

Forte preoccupazione a, un uomo affetto da Alzehimer si è allontanato dalla sua abitazione Nella giornata di ieri, uomo di 70 anni in pensione è scappato di casa, laracconta che è affetto da Alzheimer e che potrebbe essere in stato confusionale.L’uomo ènella giornata di ieri 9 marzo alle ore 10 allontanatosi dalla sua abitazione situata in Via Gaetano Donizetti I familiari hanno pubblicato sui social un un appello affinché qualcuno possa dare informazioni utili al ritrovamento “Buongiorno, chiedo il vostroper ritrovare mio suocero. È affetto da Alzheimer, è possibile che sia in uno stato confusionale – Queste le dichiarazioni della nuora pubblicate su facebook – e non riesca più a ritornare a casa. Si è allontanato stamattina 09/03 alle 10 circa da via Gaetano Donizetti