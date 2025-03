Puntomagazine.it - Qualiano Piazzetta Nenni: rifiuti lasciati a terra da incivili e non raccolti da chi di dovere

. Ecco cosa accade ine non portati via dal personale addetto. Adesso l’assessore Picascia ci dica che sono andati a scaricareine nessuno che li raccolca fino a quando non scatta la brutta figura. Questo e lo scenario che si è trovato a verificare uno dei nostri collaboratori a seguito di una segnalazione.Dopo il ripristino dellae l’istallazione di attrattive per i ragazzi, il comune dinon riesce a tenerla pulita. Questa è solo l’ennesina segnalazione che ci giunge sullo stato di degrado in cui i cittadini sono costretti a vedere l’area attrezzata. Preda di ubriconi incalliti, il giardinetto attrezzato e pieno di bottiglie di birra vuotate e lasciate ae dadi ogni genere.