Puntomagazine.it - Qualiano: controlli della Municipale nel giorno della festa della donna

, predisposti dal Comandante Cerasuolo, volti al contrasto degli ambulanti abusivi. L’otto marzo scorso, in occasioneGiornata Internazionale, il Comando di Poliziadi, guidato dal dottor Gaetano Cerasuolo, ha condotto un’operazione volta al contrasto degli ambulanti abusivi, con particolare attenzione alla vendita illecita di mimose. A darne notizia una comunicazione del Sindaco De Leonardis attraverso la sua pagina Facebook ufficiale.L’operazione è scattata per tutelare il commercio regolare e per contrastare ogni di concorrenza sleale.Grazie aiserrati, liberato il territorio da bancarelle abusive, garantendo ordine e rispetto delle normative commerciali a beneficio degli esercenti regolari.Durante le operazioni, la Poliziaha inoltre effettuatomirati contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.