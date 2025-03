Cultweb.it - Qual è il vero nuovo cognome di Meghan Markle? La polemica è aperta

, da quando ha iniziato a frequentare e poi sposato il principe Harry, ha fatto spesso parlare sé. Non stupisce, dunque, la nuova ondata di curiosità che si è abbattuta su di lei e, in modo particolare, sul suo. La domanda che, ad oggi, viene posta, infatti, è una sola:è ilnome per esteso di?Iniziamo con il dire che, dopo il suo matrimonio con il principe Harry nel 2018, ha assunto di diritto il titolo di Duchessa di Sussex, diventando formalmente “Sua Altezza Reale la Duchessa di Sussex”. Tuttavia, con la decisione di ritirarsi dai doveri reali nel 2020, la coppia ha smesso di utilizzare l’appellativo di “Altezza Reale”, pur continuando a mantenere i titoli assunti.in un episodio di With Love, prossima serie Netflix (fonte: Netflix)Recentemente, però, la stessaha rivelato che il suoattuale è Sussex, derivato dal titolo conferitole al momento del matrimonio.