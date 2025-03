Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo dele della televisione britannica piange la scomparsa di Simon Fisher-Becker, noto per il suo ruolo di Frate Grasso nella sagatografica di. L’attore si è spento sabato 8 marzo a Londra, all’età di 63 anni. La notizia della sua morte è stata annunciata dal compagno, Anthony Dugdale, con cui era legato dal 2006, e successivamente confermata dal suo agente, Kim Barry, della Jaffrey Management.Fisher-Becker era un volto noto del piccolo e grande schermo, avendo interpretato diversi ruoli memorabili nel corso della sua carriera. Oltre al celebre fantasma della casa di Tassorosso ine la Pietra Filosofale (2001), l’attore ha dato vita al mercante nero intergalattico Dorium Maldovar nella serie sci-fi cult Doctor Who.choc per la famiglia reale,il giovane principeSimon Fisher-Becker è, l’attore die Doctor WhoHa recitato inoltre nella serie BBC Puppy Love, affiancando attrici di talento come Joanna Scanlan, vincitrice del premio Bafta, e Vicki Pepperdine.