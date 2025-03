Iltempo.it - Pure Veltroni gela Schlein, la stoccata sulla difesa europea: "Necessaria"

"Quelle di Giorgia Meloni non sono le idee in cui credo, difficile possa piacermi, ma è la migliore di quello schieramento per valori, programmi e contenuti che esprime; però, non è quello di cui l'Italia ha bisogno". Waltera Otto e mezzo su La7 si esprime cosìpremier ma buona parte dell'intervista con Lilli Gruber nella puntata di lunedì 10 marzo vertesegretaria del Pd, Elly. A partire dalle posizioni della leader demUe lanciata da Ursula von der Leyen che ha spaccato la sinistra. "è contraria, mentre i cosiddetti padri nobili da Prodi a Gentiloni a Enrico Letta dicono invece che è necessario in questo momento che l'Europa si riarmi. Lei che ha fondato il Partito Democratico cosa pensa?", chiede la conduttrice. "Sono talmente angosciato da quello che sta accadendo intorno a noi, sono talmente convinto che il mondo abbia invocato una strada molto pericolosa e che l'Europa sia sotto un duplice attacco, sia di tipo politico che economico, che penso che tutto ciò che va nella direzione auspicata da tutti degli Stati Uniti d'Europa va accolto", afferma