Iltempo.it - Pur di colpire Meloni la sinistra boccia Starlink

Amato, odiato. Comunque indispensabile. Tecnologicamente avanzatissimo e già disponibile ovunque con la sua costellazione di quasi 12mila satelliti a bassa quota, il servizio di connessione di Elon Musk è l'asset irrinunciabile a cui lavorrebbe rinunciare. Più per puntiglio ideologico che per motivazioni reali. Di fatto, dopo che Musk ha paventato di sospendere il sostegno offerto per tre anni alla difesa ucraina, è iniziato il coro degli scandalizzati: spegnere e accendere a piacimento la piattaforma di connessione satellitare – è l'argomento condiviso dai detrattori – dovrebbe scoraggiarne la sottoscrizione da parte del governo italiano. La segretaria Dem, Elly Schlein parte all'attacco dei satelliti: «Se disattivato, il fronte ucraino crolla: Elon Musk sta dimostrando che l'unica cosa che vuole è estendere il proprio impero economico, anche se questo vuol dire farlo sulla pelle di un popolo aggredito che in queste ore sta subendo l'ennesima offensiva».