Puppo | Djokovic imbarazzante Quando torna Sinner non ce n’è Non penso che Alcaraz abbia possibilità per il n 1

Le fasi iniziali del Masters 1000 di Indian Wells hanno riservato diversi colpi di scena, tra cui la fragorosa eliminazione immediata di uno spento Novakcontro l’olandese Botic Van de Zandschulp. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.“A me è bastato il primo set. Non ricordo di aver visto giocare così male, in particolare con il dritto, mentre ci ha messo un bel po’ a cercare di trovare il servizio. Onestamenteè stato impresentabile e. Mi faceva pena Murray che continuava ad incoraggiarlo. Non ti puoi ridurre così, nonostante sia Nole. Poi magari si inventerà qualche zampata, non lo so.