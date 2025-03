Punkreas | 30 anni di Paranoia e Potere celebrati con cover d’autore e ristampa

Leggi su Ildenaro.it

, in occasione dei 30dall’uscita di “”, stanno pubblicando sulle piattaforme online una serie didi alcune delle tracce dell’album, rielaborate da artisti legati alla band da profonda stima ed amicizia.La terza di queste, il prossimo 14 marzo, è “La Canzone del Bosco”, in una straordinaria versione dei TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI nel loro stile inimitabile, con un Davide Toffolo che oltre alla voce solista – a cui si aggiunge quella di Marcella De Gregoriis – e chitarra elettrica, barrisce con un sax acido che rimanda al punk newyorkese deglisettanta.Questo brano svela anche il terzo tassello dei quattro dell’artwork orginale, realizzato da Toffolo e dedicato a queste pubblicazioni inedite e disponibili solo in digitale, frammenti di un disegno che si mostrerà nella sua interezza con la prossima uscita.