Repubblica.it - Pubblicità che bloccano lo schermo degli smartphone: Google elimina 180 app create per una truffa

App di utility, come scansione di QR code o battito cardiaco, erano in realtà strumenti per bloccare loe mostrare. App individuate da Ias e rimosse dal colosso informatico, scaricate complessivamente più di 56 milioni di volte: quali sono