Pubalgia lectio magistralis di Bisciotti

Con ’’ si intende la sintomatologia dolorosa che l’atleta professionista o amatoriale lamenta a livello della zona inguino-pubica. Le cause sono numerose e i fattori responsabili del quadro clinico molteplici, primo fra tutti il sovraccarico funzionale. Il congresso che si è svolto venerdì scorso all’auditorium dell’ospedale “Apuane” di Massa con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ha cercato di chiarire gli aspetti fondamentali di questa sintomatologia a livello clinico. Ad aprire i lavori Francesco Di Marzo, direttore dell’Unità di chirurgia dell’ospedale “Apuane”, che ha sottolineato l’importanza dell’argomento e la volontà con questo evento di far chiarezza in un ambito nebuloso. A moderare gli interventi Alberto Sancin e Carlo Tessa. Il primo a prendere la parola con unaè stato Gian Nicola, già preparatore atletico dell’Inter, dove si è occupato anche del trattamento riabilitativo di Ronaldo e dove ha lavorato negli staff di grandi allenatori.