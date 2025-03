Laspunta.it - PSI “Riaprire via don Minzoni. Il Sindaco ascolti i cittadini e il consiglio comunale”

Anche il PSI dice la sua sulla necessità divia don, allo Scalo, dopo l’esito deldello scorso 5 marzo, nel corso del quale tutto ilha votato una mozione che impegnae giunta a trovare le soluzioni adeguate per risolvere questo problema. Una nota a firma del Segretario del PSI di Frosinone Mateo Zemblaku e del Vice Segretario Chiara Scarpino Schietroma spiega la posizione del partito del garofano. “Il nostro capogruppo al Comune, Vincenzo Iacovissi, nel suo più recente intervento sulla stampa, aveva proposto, in merito ai problemi della mobilità, compresi quelli relativi alla pedonalizzazione dello Scalo, la soluzione di rimettere al centro della discussione e delle decisioni il, la massima assemblea elettiva del capoluogo, perché Frosinone è di tutti, non solo di una parte.