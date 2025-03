Game-experience.it - PS5 Pro, FSR 4 è la “prossima evoluzione di PSSR”, rivela Mark Cerny

Sony guarda al futuro con un’della sua tecnologia di upscaling presente in PS5 Pro:ha confermato che il team di sviluppo sta lavorando per implementare una versione avanzata delispirata al nuovo FSR 4 di AMD. La tecnologia, frutto della collaborazione “Project Amethyst” tra Sony e AMD, sfrutterà il machine learning per migliorare la risoluzione e la nitidezza delle immagini, garantendo un notevole salto di qualità per i giochi previsti nel 2026.Come leggiamo su Eurogamer, FSR 4 rappresenta un’importante innovazione nella tecnologia di upscaling, comparabile alle soluzioni di Nvidia come DLSS. Grazie all’incremento delle prestazioni del machine learning con l’architettura RDNA 4, AMD ha ottenuto un miglioramento significativo rispetto alla precedente versione FSR 3.