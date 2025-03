Ternitoday.it - Provincia di Terni al voto, è corsa a tre per la presidenza di Palazzo Bazzani

Leggi su Ternitoday.it

Stefano Bandecchi, Lorenzo Lucarelli e Roberta Tardani. In rigoroso ordine alfabetico, sono i tre candidati presidente in vista delle elezioni per ladi. Tra ieri e oggi, le tre candidature sono state ufficializzate e presentate all’ufficio elettorale diche ora.