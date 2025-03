Fanpage.it - Proteggere i figli dalle relazioni tossiche: i consigli delle esperte per prevenire e sventare i casi di violenza

Lanelleadolescenziali può assumere forme subdole, come il controllo coercitivo e la manipolazione emotiva. Riconoscere i segnali d’allarme è fondamentale perabusi e in questo il ruolo di genitori ed educatori può risultare cruciale per gestire situazioni tanto spinose e promuoverepiù sane e consapevoli.