Ilveggente.it - Pronostico West Ham-Newcastle: altro sgambetto come all’andata

Leggi su Ilveggente.it

Ham-è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Per la prima volta nel giro di quasi un anno ilHam è riuscito a vincere due gare di fila. Il successo per 1-0 nel derby con l’Arsenal, battuto a domicilio, e quello per 2-0 sul moribondo Leicester nell’ultimo turno infrasettimanale. Non essendo più impegnati nelle coppe nazionali, gli Hammers non scendono in campo da circa dieci giorni: Graham Potter, subentrato a metà campionato a Julen Lopetegui, ha dunque avuto diverso tempo per preparare la sfida con il, che sulla carta avrebbe molte più motivazioni dei londinesi per fare suoi i tre punti in questo match.Ham-(Ansa) – Ilveggente.