Pronostico Lazio-Udinese | le statistiche preoccupano Baroni

è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45:, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.Due partite vinte all’ultimo respiro, due vittorie importantissime che mantengono vive le speranze di restare in corsa per il quarto posto in campionato e superare il turno in Europa League, accedendo ai quarti di finale. Il carattere di certo non manca alladi Marco, che domenica scorsa ha espugnato San Siro battendo 2-1 il Milan grazie ad un rigore trasformato dall’inossidabile Pedro a tempo ormai scaduto dopo che pochi minuti prima aveva subito il pareggio nonostante la superiorità numerica.: le(Lapresse) – Ilveggente.itUn match per cuori forti anche quello di Plzen: giovedì in Repubblica Ceca i biancocelesti hanno realizzato una vera e propria impresa, realizzando il gol vittoria (Isaksen) in pieno recupero dopo essere rimasti addirittura in nove uomini per le espulsioni di Rovella e Gigot.