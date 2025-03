Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Benfica: anche l’andata l’ha confermato

Leggi su Ilveggente.it

è un match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni,.Nel weekend ilavrebbe dovuto affrontare l’Osasuna ma il match di Liga è stato rinviato per via di una tristissima notizia che ha colpito il mondo blaugrana: il medico del club, Carles Minarro Garcia, è morto improvvisamente a distanza di poche ore dal fischio d’inizio. Un vero e proprio shock per Hansi Flick e i suoi uomini, reduci dall’importante vittoria ottenuta neldell’ottavo di finale di Champions League in casa del, battuto 1-0 al Da Luz nonostante un uomo in meno dal 22? del primo tempo (espulso Cubarsì).: ripartono subito dopo lo shock (Ansa) – Ilveggente.