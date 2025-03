Sport.quotidiano.net - Promozione. Mesola beffato dal Faro. Ora in vetta guidano in due

Coop 2COOP: Gandolfi, Dozzi, Nardi, Satalino T. (13’ st Dahbi), Essoufyani, Lenzi D., Ismajli (27’ st Lenzi), Masinara (36’ st Pasquali), Bazzani (38’ st Landi), Satalino S., Garni (27’ st Peri). All.: Zanini.: Calderoni, Lucci, Biolcati (44’ pt Mantovani), Minarelli, Marcolini, Telloli, Crosara (38’ st Cavallari), Neffati, Ferro (27’ st Allegrucci), Cantelli, Davo. All.: Cavallari. Arbitro: Romini di Ravenna. Reti: 8’ pt Garni (F), 20’ st Mantovani (M), 38’ st Lenzi (F). Note: ammoniti: Dozzi (F), Nardi (F), Essoufyani (F), Lenzi D. (F), Ismajli (F), Minarelli (M), Crosara (M). ILesce sconfitto dopo una partita combattuta fino alla fine e viene raggiunto in. Partita quindi conclusa con la vittoria delGaggio, anche se il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.