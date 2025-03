Sport.quotidiano.net - Promozione. La Comacchiese spinge ma non riesce a passare

Leggi su Sport.quotidiano.net

Felsina 00 FELSINA: Maiella, Vignudelli, Grande, Tonelli, Di Mascio, Sambarino, Brunori (45’ st Vallasciani), Orsini (20’ st Gamberini), Boni, Grazia, Colace (1’ st Conde, 36’ st D’Apote). All.: Buttignon.: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Vultaggio (15’ st Felloni), Taroni (33’ st Tavolieri), Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Marongiu (40’ st Elshazly). All.: Candeloro. Arbitro: Palombo di Ravenna. Note: ammoniti: Vignudelli (F), Ferri (C), Temporin (C), Taroni (C). Partita molto combattuta sin dall’inizio, con i ragazzi di mister Candeloro che agganciano così la capolista Mesola, sconfitta dal Faro. Prima Marongiu e poi Fregnani tra il nono e decimo minuto calciano senza trovare lo specchio della porta. Subito dopo ancora Comacchio pericolosoa con Marongiu, che per ben due volte non arriva coi tempi giusti sugli assist di Noschese.