Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Masi Torello si illude con Quarella, ma il Petroniano rimedia e fa pari

-Voghiera 1: Verardi, Malagoli, Pierdomenico (1’ st Gamberini), Kamga, Canè (1’ st Bologna), Cuppini, Fotso, Cordoni (22’ pt Maestri), Tonelli (44’ st Faggioli), Novi, Macchiaroli (1’ st Serra). All.: Ronzani.-VOGHIERA: Bianconi, Ghali, Tosse, Boschini, E., Cattin, Chiossi, Nannini, Toffano, Maione, Maistrello. All.: Lega. Arbitro: Visani di Faenza. Reti: 40’ pt E.(M), 32’ st Serra (P). Note: ammoniti: Maestri (P), Bologna (P), Boschini (M). Espulso: Kamga (P) al 42’ st. Termina in pareggio per 1-1 la sfida traVoghiera. Primo tempo che vede i padroni di casa partire più aggressivi delVoghiera, che al contrario faticano a trovare la confidenza nell’impostare il gioco. I padroni di casa si rendono pericolosi un paio di volte sotto rete ma senza impensierire troppo l’estremo difensore avversario.