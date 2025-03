.com - Promozione / Fermignanese e Jesina, una lunga volata per tagliare il traguardo dell’Eccellenza

L’ultima di campionato ha forse escluso il Marina dalla corsa al titolo. Nel prossimo turnoa Pergola ead AppignanoVALLESINA, 10 marzo 2025 – L’ultima di campionato, con la sconfitta del Marina in casa per mano del Tavillia Valfoglia, il pareggio imposto alladalla Vigor Castelfidardo ed il successo firmato dal solito Cordella dellasulla Pergolese ha scritto che oramai sarà unaa due tra l’undici di Pazzaglia e quello di Omiccioli perild’Eccellenza.Lanelle ultime due gare ha conquistato solo un punto, laquattro.Ora il distacco tra le due battistrada si è ridotto ad una lunghezza.Sabato prossimo i leoncelli saranno ospiti della maglia nera Appignanese, che mercoledì 12 marzo recupererà in casa contro il Gabicce Gradara, mentre i pesaresi saranno domencia pomeriggio a Pergola.