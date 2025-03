Sport.quotidiano.net - Promozione. Altra giornata no per il Valdinievole Montecatini. Il San Marco Avenza esulta grazie a Raffi

Leggi su Sport.quotidiano.net

SAN2 V.1 SAN: Failli, Bonuccelli, Scremin, Barducci, Benedini, Orlandi, Seghi, Conti,, Marabese, Dell’Amico. A disp. Ricco, Toracca, Tonelli, Costi, Iaropoli, Panconi M, Verona, Corbani, Benedetti. All. Leone.: Gega, Casini, Lucchesi G, Fioretti, Isola, Torracchi, Musteqja, Fazzi, Shiqeri, Rosati, Lazzari. A disp. Agozzino, Pacini, Coselli, Calvani, Rossi, Del Sarto, Rugiati, Pagnini. All. Fabbri. Arbitro: Subhan di Pontedera. Marcatori: 27’ Marabese, 36’ st Rosati (rig.), 38’ st. Al Covetta di Carrara ilincappa in una sconfitta, perdendo per 2-1 contro i padroni di casa del San. Buon primo tempo dei termali, che con Fazzi e Rosati vanno vicinissimi al gol in più di un’occasione.