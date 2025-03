Prolungamento Metro B fino a Guidonia, ecco il nuovo tracciato

Leggi su Funweek.it

Novità in arrivo per Roma e il trasporto pubblico. E’ stato riferito che sarà fatto un ulterioredellaB che non si fermerà più a Casal Monastero ma continuerà, passando per Settecamini e Tecnopolo. Roma Capitale sta mantenendo, quindi, le promesse fatte ai romani della periferia a nord-est di Roma.: cosa bisogna sapere La Giunta di Roma ha approvato una variazione al bilancio per cui sono stati emessi dei fondi per la progettazione deldellaB di Roma. Si tratta di un investimento di 42,2 milioni di euro complessivi. Una parte sarà utile al IV municipio per l’acquisto del progetto originario che prevede ildellaB dopo Rebibbiaa Casal Monastero, con la realizzazione delle fermate San Basilio e Torraccia.