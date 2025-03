Lanazione.it - Programma europeo EloGe, il Comune di Prato premiato

, 10 marzo 2025 - Ildiè statoper essersi distinto per trasparenza, partecipazione e responsabilità nella gestione pubblica dal- European Label of Governance Excellence - del Consiglio d'Europa. Il riconoscimento è stato ritirato dalla sindaca Ilaria Bugetti venerdì scorso, 7 marzo, a Gorizia, nell’Aula Magna dell’Università di Trieste - Polo di Gorizia. La buona governance democratica è testata su 12 principi: partecipazione democratica; diritti umani; stato di diritto; etica pubblica; responsabilità; apertura e trasparenza; amministrazione efficiente, efficace e sana; leadership, capacità e competenze; reattività; gestione finanziaria ed economica sana; sostenibilità e orientamento a lungo termine; apertura al cambiamento e all'innovazione. “E’ un importante riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per migliorare i servizi in un’ottica di prossimità, di partecipazione e di trasparenza.