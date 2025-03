Iltempo.it - Prodi vuole riarmo europeo ed esercito comune: così da Fazio silura Schlein

Leggi su Iltempo.it

Il"è una tappa per arrivare alla difesami auguro,spero evedo". Romano, ex premier ed ex presidente della Commissione Ue, ospite di Fabioa Che tempo che fa, sul Nove, si è espressonel corso della puntata del 9 marzo, segnando un solco importante dalla posizione fin qui tenuta da Elly, attuale segretaria del Partito democratico, dopo l'annuncio di Ursula von der Leyen sul piano RearmUe. "Sono anni - rivendica- che predico la difesa, però i nazionalismi, uno possiede l'arma nucleare e l'altro no, uno ha certe posizioni politiche e l'altro no, uno ha ex colonie a cui riferisce e gli altri no. Ilè un passo in questa direzione. Perché è necessario andare in questa direzione? Quando è cominciata la guerra in Ucraina, io la prima cosa su cui ho riflettuto è 'se avessimo avuto l'Vladimir Putin non attaccava assolutamente l'Ucraina'.