Prodi | Se si fa l’esercito Ue la Russia si ferma

Romano– foto da sito ufficiale romano.itMILANO – “Se si faeuropeo siamo talmente più forti e avanti dellache certamente si. Altrimenti è probabile che abbia ragione Macron”. Così l’ex presidente del consiglio Romanoa ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio sul Nove. Gli 800 miliardi per il riarmo europeo sono “una tappa per arrivare alla difesa comune, mi auguro – dice– Il riarmo è un passo in questa direzione necessaria perché se avessimo avuto un esercito europeo Putin non avrebbe attaccato l’Ucraina. Si deve cominciare subito con ciò che si può fare oggi e mettere subito in cantiere una difesa comune ed un esercito comune”.Eaggiunge: “Se vogliono lasciare la Nato, noi faremoeuropeo. Ma bisogna avere coscienza che costa e che comporta sacrifici per i singoli Paesi”.