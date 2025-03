Lettera43.it - Processo Saviano per diffamazione, ennesimo rinvio: la parte offesa Salvini non si presenta

L’udienza delpercontro Robertoè stata nuovamente rinviata a causa del «legittimo impedimento», di Matteoe testimone principale. L’avvocato dello scrittore, Antonio Nobile, ha espresso il suo disappunto affermando che «l’obiettivo è tenere l’imputato sotto procedimento da ben sette anni». La vicenda ha origine nel 2018, quandoaveva definito«ministro della malavita». Da allora il leader della Lega ha disertato più volte l’udienza: inizialmente per un impegno al Consiglio dell’Unione Europea, successivamente per un evento di beneficenza e, più di recente, per l’inaugurazione di un commissariato a Milano.: «sta portando il Paese a una deriva pericolosissima»Di fronte all’ennesima assenza, la procura ha avanzato l’ipotesi di una «tacita remissione di querela», mentre la difesa ha richiesto l’accompagnamento coatto del ministro.