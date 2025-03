Secoloditalia.it - Processo per diffamazione rinviato, Saviano perde le staffe: “Il mio disprezzo per Salvini è immenso”

Cintura nera di vittimismo, campione dell’antimafia e odiatore orgoglioso, Robertononoccasione per confermare il suo “” – letterale – per il vicepremier Matteo. Per il predicatore rosso una medaglia da appuntare sul petto. Ne ha dato ampia prova anche oggi nel corso dell’udienza (rinviata al 25 giugno) che lo vede imputato pernei confronti del leader leghista. I fatti riguardano degli “amorevoli” post del 2018 vergati dallo scrittore di Gomorra nei confronti del capo del Carroccio.torna a sparare a zero su‘che scappa’In uno in particolare, oggetto della querela, lo ha definito “ministro della mala vita”.non ha cambiato idea, naturalmente. In aula, rendendo dichiarazioni spontanee (conassente per legittimo impedimento) è tornato all’attacco.