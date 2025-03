Internews24.com - Probabili formazioni Inter Feyenoord, gli indizi dalla rifinitura alla vigilia: ecco l’11 che ha in mente Inzaghi

di Redazione, gliche ha inper la gara di domani a San SiroArrivano novità importantissimiad Appiano Gentilesulleper, match di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. Dopo lo 0-2 dell’andata a Rotterdam, i nerazzurri sperano di poter chiudere la pratica in casa, assicurandosi così il passaggio ai quarti di finale. Le notizie dall’allenamento odierno non sono però positive per Simonee riguardo l’assenza sia di Lautaro Martinez che di de Vrij: entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato. Questo, secondo Sky Sport e secondo il giornalista Pasquale Guarro, è l’undici di formazione che avrebbe indi schierare il tecnico nerazzurro, il quale si porterà con sé un solo dubbio che riguarda la porta: chi tra Josep Martinez e Sommer?In attesa delladi domani, rispetto al Monza potrebbe cambiare il portiere, in difesa Bisseck (con Pavard e Acerbi), in mezzo Frattesi per Barella, a sinistra Carlos e davanti Thuram e Taremi.