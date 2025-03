Internews24.com - Probabile formazione Inter col Feyenood: maxi turnover Inzaghi verso l’Atalanta. Cambierà mezza squadra

Leggi su Internews24.com

di Redazionecol: le possibili scelte del tecnico nerazzurroCome riporta La Gazzetta dello Sport Simoneè intenzionato a fare ampiotra Feyenoord e Atalanta. Almeno metàtra domani e domenica sarà diversa, ragionando sui titolari. Il discorso vale soprattutto per Lautaro e Calhanoglu. L’argentino sta bene, quello accusato nel finale contro il Monza era un semplice affaticamento accusato durante un ripiegamento difensivo. Va considerato a disposizione per domani, ma nella logica delle alternanze ci sta che sia lui a partire fuori domani sera, magari lasciando spazio dall’inizio a Thuram. Così facendo, il tecnico avrebbe dosato le energie della ThuLa facendo disputare dall’inizio ai due attaccanti solo una delle due partite in calendario tra Rotterdam e Bergamo.