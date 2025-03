Dilei.it - Prime rughe sul contorno occhi? Abbiamo selezionato le migliori creme under 30 da provare ora

Quando è il momento giusto per iniziare a usare una crema antisul? Se anche voi vi siete fatte questa domanda ecco qui la risposta che stavate aspettando. Lesul viso, in particolare quando si ha la pelle particolarmente reattiva e sensibile, iniziano a formarsi già a partire dai 25 anni. Ecco perché già da questa età è buona cosa iniziare a utilizzare delle formulazioni apposite e delleantispecifiche per la propria tipologia di pelle e per la zona da trattare, come quelle create ad hoc per lesul.Quando usare la crema antisulLa pelle, infatti, è soggetta all’invecchiamento, così come ogni parte del nostro corpo. E anche se sulla torta di compleanno le candeline che spegniamo non sono poi così tante, questo non significa che l’invecchiamento cutaneo non sia già partito.