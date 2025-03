Sport.periodicodaily.com - Prima tappa Tirreno-Adriatico 2025: Ganna vince la cronometro d’apertura

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Filippoimpone subito la sua legge nella prova contro il tempo valida per la. Il corridore italiano ha sbaragliato la concorrenza anticipando di ventitré secondi lo spagnolo Ayuso e vestendo così la maglia azzurra di leader della classifica generale.: LA GARAIl campione azzurro è partito con più calma transitando al primo intermedio con due secondi di ritardo da Ayuso, salvo poi compiere una seconda fase eccezionale recuperando ben venticinque secondi all’iberico e tagliando il traguardo in 12’17”. Terza piazza per il danese Johan Price-Pejtersen, distante ventotto secondi dal vincitore. Quarto posto per l’altro italiano Antonio Tiberi, davanti a Jonathan Milan e Mattia Cattaneo, rispettivamente quinto a trentuno secondi e settimo a trentasei.