Prezzo della benzina in calo di nuovo sotto 18 euro al litro

Arriva una nuova discesa dei costi del carburante. La media nazionale delin modalità self-service è scesa al disoglia di 1,8al.Era dal 10 gennaio scorso che non si registrava undi questo tipo. A rivelarlo è stato Quotidiano energia, che ha analizzato i nuovi prezzi die diesel.Come sono cambiati i consumiIl 2024 è stato caratterizzato da una notevole volatilità dei prezzi dei carburanti, con periodi di aumento e altri di diminuzione, in parte influenzati dalle fluttuazioni delle quotazioni internazionali.Questa instabilità ha avuto un impatto significativo sui consumi degli italiani, che hanno modificato le loro abitudini di rifornimento. In particolare, si è osservato undell’utilizzo die un leggero aumento di quelli di diesel, presumibilmente in risposta alle variazioni dei prezzi al distributore.