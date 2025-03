Tvplay.it - Prestito con diritto di riscatto, la Juve ha definito il suo addio

Leggi su Tvplay.it

La dirigenza dellavaluta il suoa fine stagione. Già scelta la formula del trasferimento se non dovessero esserci le condizioni per una cessione a titolo definitivoL’illusione della lotta Scudetto è durata una settimana, spazzata via dallo storico 0-4 con cui l’Atalanta ha sconfitto unantus non pervenuta nel match che poteva contribuire ulteriormente a un finale di stagione diverso per i bianconeri.condi, lahail suo– Tvplay.it (Foto LaPresse)Senza la Champions, la Coppa Italia e con la vetta della classifica ormai lontana nove punti, allantus non è rimasto che centrare il quarto posto nelle ultime dieci giornate di Serie A. Un obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere con la Lazio che potrebbe già superare i bianconeri in caso di vittoria nel posticipo di stasera contro l’Udinese.