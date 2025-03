Juventusnews24.com - Prestiti Juve 2024/25: Miretti faro del Genoa a Cagliari, Kostic sempre brillante col suo Fenerbahce

di RedazionentusNews24/25:delcol suo. Ecco cosa è successo nell’ultimo weekendTanti i calciatori che figurano tra i. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata, dalla Serie A alla Primavera.ntus: i calciatori della prima squadra in prestito?): gioca l’intero match pareggiato sul campo del1-1 sfoderando una buonissima prestazione.Djalo (Porto): convocato ma non ha preso parte all’ultimo match perso in casa del Braga 1-0.Rugani (Ajax): convocato ma non è sceso in campo nell’ultima partita vinta in casa dello Zwolle 1-0.Facundo Gonzalez (Feyenoord): rinviata la partita in programma questo weekend contro il Groningen.