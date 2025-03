Ilgiorno.it - Premio “Donne&Lavoro“ a Cinisello: "Grazie del valore portato alla città"

Leggi su Ilgiorno.it

Auditorium pieno, ieri sera al Pertini, per celebrare l’imprenditoria femminile. Il“Donne&Lavoro“, giunto quest’annoterza edizione, è stato assegnato a 5 personalità cittadine, che si sono particolarmente distinte e che sono state scelte da una giuria. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Commercio e attività produttive del Comune, è un riconoscimento alle storie locali in rosa. "Un omaggio a 5 donne che hanno, con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale, nel tessuto economico cittadino – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La manifestazione vuole anche sottolineare percorsi di crescita, difficoltà incontrate e superate, sfide che hanno caratterizzato i profili professionali". Insieme a Confcommercio e Confartigianato, l’amministrazione ha chiamato sul palco Alfonsa Maria Solaro, classe 1935, per la categoria Commercio.