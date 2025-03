Sport.quotidiano.net - Premier League: il Liverpool allunga a +15, il Chelsea torna in zona Champions

Londra 10 marzo 2025 - Difficile assegnare con nove giornate d'anticipo un titolo, ma il destino dellasembra ormai inesorabilmente tra le mani del. I Reds vincono ancora eno in classifica sull'Arsenal, fermato a Old Trafford sul pari dal Manchester United. Vince il Nottingham Forest la sfida per il terzo posto contro il Manchester City, mentre ilne approfitta per rientrare inal quarto posto. Resta però vivissima la lotta europea in Inghilterra: nove squadre in undici punti per un destino tutto da scrivere in questo finale di campionato. L'esito delle partite del fine settimane Si è aperto con un big match il weekend di calcio in Inghilterra, con la favola Nottingham Forest che non vuole saperne di arrestarsi. I Tricky Trees superano per 1-0 il Manchester City nella sfida per il terzo posto, conservando il proprio posto al sole in